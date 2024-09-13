İBB verileri: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü girişinde trafik yoğun seyrediyor. Edirnekapı ve Zeytinburnu'nda da trafik akışı yavaşlarken, kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Okmeydanı ile Mecidiyeköy arasında da araç yoğunluğu oluştu.

Cevizlibağ'da Topkapı istikametinde yoğun seyreden trafik, karşı istikamette akıcı ilerliyor.

Çağlayan kavşağında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde zaman zaman araç yoğunluğu oluşurken, Beylikdüzü yönünde yoğunluk gözlenmiyor.

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde Edirne istikametinde, Basın Ekspres Yolunda ise çift yönlü trafik yoğun seyrediyor.

AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDE YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ile bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Avrasya Tüneli'nde, tünel girişinde de çift yönlü kısmi yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolu Altunizade mevkisi Ankara istikameti açık seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde araçlar zor ilerliyor. Kara yolunun Bostancı mevkisi Kadıköy yönünde trafik yoğun seyrediyor.

İşe ve okula gitmek için sabah saatlerinde evden çıkanlar bazı toplu taşıma duraklarında, metrobüs ve metro aktarma merkezlerinde kalabalık oluşturdu.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 51'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 45, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 60 olarak ölçüldü.