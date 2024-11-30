İBB verileri: Sebze ve meyve fiyatlarında dikkat çeken artış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü'nün verileri, temel gıda olan sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz kasım ayından bu yana, pek çok sebze ve meyvede yüzde 200’ü aşan artışlar dikkat çekti.

ZAM ŞAMPİYONU BROKOLİ OLDU

Geçtiğimiz yıl kasım ayında 25 TL’den satılan brokolinin kilosu, bu yıl kasım ayında yüzde 260’lık artışla 90 TL oldu.

Zam şampiyonu brokoliyi çarliston biber ve domates izledi. Çarliston biber ve domates fiyatları 20 TL’den 70 TL’ye çıkarak yüzde 250 oranında arttı. Karnabahar ise yüzde 233’lük artışla 15 TL’den 50 TL’ye çıktı. Sofraların temel gıdalarından olan semizotu, patlıcan, kabak, göbek, kıvırcık, salatalık ve biberlik dolma da yüzde 100’ün üzerindeki artışlarıyla dikkat çekti.

FİYATI EN FAZLA ARTAN MEYVE 'MANDALİNA'

Yıl içerisinde en çok zamanlanan meyve ise kış aylarının vazgeçilmezi mandalina oldu.

Geçtiğimiz kasım ayında kilosu 15 TL’den satılan mandalina yüzde 233’lük artışla 50 TL’den satıldı.

Benzer şekilde üzüm, yüzde 150’lik artışla 28 TL’den 70 TL’ye; çilek, yüzde 100’lük artışla 150 TL’den 300 TL’ye çıktı. Limon, nar, portakal, muz ve Trabzon hurması da fiyat artışından etkilendi.