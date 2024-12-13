İBB Veteriner Şube Müdürlüğü 2025 Ücret Tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, veterinerlik hizmeti almak isteyenler için 2025 fiyat tarifesini güncelledi. Buna göre, veterinerlik hizmet bedelleri şöyle oldu:

Hayvan Nakil Ücreti (1 - 10 Km arası, adet başına) 420 TL Hayvan Nakil Ücreti (10 - 30Km arası, adet başına) 200 TL Çiftlik Hayvanı Bakımı Ücreti (Adet başına) 160,00 Evcil Hayvanı Bakım Ücreti (Kedi,Köpek) 1Günlük 100,00 Hayvan Nakli Ücreti 30 Km sonrası her 1 km için 30 TL

ÜCRETLER NE KADAR SÜRE İÇİN GEÇERLİ?

KDV dahil olan ücretlerden oluşan veterinerlik hizmet bedelleri, 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında geçerli olacak.