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İBB Veteriner Şube Müdürlüğü 2025 Ücret Tarifesi

İBB'nin Veteriner hizmetlerinden yararlanmak isteyenler için 2025 fiyat tarifesi belli oldu. Evcil ve çiftlik hayvanı bakım ve nakil ücretleri listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 13.12.2024 15:42
  • Giriş: 13.12.2024 15:42
  • Güncelleme: 13.12.2024 15:42
İBB Veteriner Şube Müdürlüğü 2025 Ücret Tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, veterinerlik hizmeti almak isteyenler için 2025 fiyat tarifesini güncelledi. Buna göre, veterinerlik hizmet bedelleri şöyle oldu:

Hayvan Nakil Ücreti (1 - 10 Km arası, adet başına)420 TL
Hayvan Nakil Ücreti (10 - 30Km arası, adet başına)200 TL
Çiftlik Hayvanı Bakımı Ücreti (Adet başına)160,00
Evcil Hayvanı Bakım Ücreti (Kedi,Köpek) 1Günlük100,00
Hayvan Nakli Ücreti 30 Km sonrası her 1 km için30 TL

ÜCRETLER NE KADAR SÜRE İÇİN GEÇERLİ?

KDV dahil olan ücretlerden oluşan veterinerlik hizmet bedelleri, 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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