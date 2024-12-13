İBB Veteriner Şube Müdürlüğü 2025 Ücret Tarifesi
İBB'nin Veteriner hizmetlerinden yararlanmak isteyenler için 2025 fiyat tarifesi belli oldu. Evcil ve çiftlik hayvanı bakım ve nakil ücretleri listesi haberimizde.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, veterinerlik hizmeti almak isteyenler için 2025 fiyat tarifesini güncelledi. Buna göre, veterinerlik hizmet bedelleri şöyle oldu:
|Hayvan Nakil Ücreti (1 - 10 Km arası, adet başına)
|420 TL
|Hayvan Nakil Ücreti (10 - 30Km arası, adet başına)
|200 TL
|Çiftlik Hayvanı Bakımı Ücreti (Adet başına)
|160,00
|Evcil Hayvanı Bakım Ücreti (Kedi,Köpek) 1Günlük
|100,00
|Hayvan Nakli Ücreti 30 Km sonrası her 1 km için
|30 TL
ÜCRETLER NE KADAR SÜRE İÇİN GEÇERLİ?
KDV dahil olan ücretlerden oluşan veterinerlik hizmet bedelleri, 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında geçerli olacak.