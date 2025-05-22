İBB'ye 3. dalga operasyonu: 13 kişi tutuklandı

İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde "usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi hakkında tutuklama; 4 kişi hakkında ise adli kontrol talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 kişinin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındakiler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

20 kişinin ifade işlemlerine saat 12.30 sıralarında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda başlandı.

13 savcı tarafından ifadesi alınan aralarında 20 kişiden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkemeye sevk edilen kişilerden 13'ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında ev hapsi, 6 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartı uygulanması kararı verildi.

Tutuklananlar arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de olduğu öğrenildi.

Çetin'in yanı sıra; Hüseyin Kum, Ergin Gönül, Mustafa Karaoğlu, Onur Gülin, Nihat Kolaber, Fikri Murat Demir, Arzu Can , Serap Karay, Faruk Ceyhan, Savaş Can, Çağatay Takaoğlu ve Ahmet Rıdvan Murat da tutuklananlar arasında yer aldı.

22 BİN TL'LİK PARA TRANSFERİ SUÇLAMA KONUSU YAPILDI

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenlerin sevk yazılarında ise dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Tutuklama talep edilen 16 kişi arasında bulunan İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu’nun, 2019-2020 yıllarında 4 kalemden oluşan toplam 22 bin liralık para transferi 'karşılıksız olduğu' gerekçesiyle suç kapsamında değerlendirildi.

Karaoğlu'nun, tutuklama talep edilenlerden Fikri Murat Demir'e yapılan ilk transfer olan 3 bin liralık transferin, 25 Mayıs 2019 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin ardından seçimlerin iptal edilmesi nedeniyle henüz resmi olarak görev yapmadığı dönemde olması dikkat çekti.

BİR ‘ETKİN PİŞMANLIKÇI’ DAHA

Öte yandan İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonla beraber, İBB soruşturmaları kapsamında şimdiye kadar 'etkin pişmanlıktan' faydalandığı ortaya çıkan kişi sayısı 4'e yükseldi. İBB'ye bağlı Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek'in ardından son dalgada gözaltına alınan Noyan Kırmızıgül'ün de etkin pişmanlıktan faydalandığı sevk yazısında yer aldı.