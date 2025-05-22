İBB'ye 3. dalga operasyonu: 20 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde "usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişi, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 kişinin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındakiler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta, ifade verme işlemlerinin başlaması bekleniyor.

SORUŞTURMA

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de yer aldığı eylemlere ilişkin inceleme yapılmıştı.

Soruşturmada belirlenen tarihlerde İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı olan 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.