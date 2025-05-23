İBB'ye 4. dalga operasyonu: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında dördüncü dalga operasyonu bu sabah başlatıldı.

2 aydır cezaevinde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan özel kalemi Kadriye Kasapoğlu ve koruma müdürü Mustafa Akın da gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenler arasında KİPTAŞ Genel Müdür Ali Kurt ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da bulunuyor.

44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonlarda şu ana kadar İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de toplam 44 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalar ve gözaltı işlemleri sürüyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şafak operasyonları hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüphleliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri devam etmektedir."