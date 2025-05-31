İBB'ye 5. dalga operasyonu: 2 belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alınıyor
İBB'ye yönelik 5'inci dalga operasyonu başlatıldı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında beşinci dalga operasyonu bu sabah başlatıldı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB iştiraki İSFALT'ın Müdürü Burak Korzay, CHP PM üyesi Baki Aydöner’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Evlerde yapılan aramalar sürüyor.
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