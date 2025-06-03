İBB'ye 5. dalga operasyonu: 38 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmanın beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 38 kişi, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi
İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen beşinci dalga operasyonda gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesindeki işlemleri tamamlanan 38 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
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NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta 5. dalga operasyonlar düzenlenmişti.
Düzenlenen operasyonlarda, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da yer aldığı 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Karar doğrultusunda polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şimdiye kadar toplam 38 kişi gözaltına alınmıştı.