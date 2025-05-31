İBB'ye 5. dalga operasyonu: Belediye başkanları dahil 47 kişi hakkında gözaltı kararı
İBB'ye yönelik 5'inci dalga operasyonu başlatıldı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Adana'da Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları Oya Tekin ile Kadir Aydar için de gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı.
İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında beşinci dalga operasyonu bu sabah başlatıldı.
Operasyon kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Öte yandan İBB iştirakı yöneticileri ve CHP'li başka belediyelerin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında da gözaltı kararı verildi.
4 farklı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerin bir kısmı şu şekilde:
- İBB iştiraki İSFALT'ın Müdürü Burak Korzay
- CHP'nin eski milletvekili Aykut Erdoğdu
- Ağaç A.ş Genel Müdürü Ali Sukas
- Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy
- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
- Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş
- Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka
- Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı
- Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı
- Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir
- Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı
CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonların ardından İstanbul'daki tüm parti yetkililerini toplantıya çağırdı. Öte yandan CHP, bugün ve yarınki mitingleri iptal etmeyecek.