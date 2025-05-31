İBB'ye 5. dalga operasyonu: Belediye başkanları dahil 47 kişi hakkında gözaltına kararı

İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında beşinci dalga operasyonu bu sabah başlatıldı.

Operasyon kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İBB iştirakı yöneticileri ve CHP'li başka belediyelerin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında da gözaltı kararı verildi.

Operasyonlar, 4 farklı soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Gözaltı kararı çıkarılan isimlerin bir kısmı şu şekilde:

İBB iştiraki İSFALT'ın Müdürü Burak Korzay

CHP'nin eski milletvekili Aykut Erdoğdu

Ağaç A.ş Genel Müdürü Ali Sukas

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı

Evlerde yapılan aramalar sürüyor.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Operasyonların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tüm milletvekilleri, PM ve YDK Üyeleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, İl Yöneticileri, Kadın ve Gençlik Örgütü İl Başkanları ve İBB Grup Yönetimi ile İl Başkanlığında bir araya gelecek.

Ayrıntılar geliyor...