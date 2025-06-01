İBB'ye 5. dalga operasyonu: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 5'inci dalga operasyonda gözaltı sayısı 34'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün var.
İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dün sabah başlatılan 'yolsuzluk' soruşturmasının beşinci dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 47 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.
Operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı.
Operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 34 oldu.
KİMLER İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLDİ?
Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler şöyle:
1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)
2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)
3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)
4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)
5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)
6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)
7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)
8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)
11- Mustafa Aydar
12- Celal Tekin
13- Ebubekir Akın
14- Fatih Yadoğlu
15- Remzi Baka
16- Şaban Baka
17- Yusuf Yadoğlu
18- Caner Vural
19- Menderes Cemaloğlu
20- Gürkan Dölekli
21- Özer Ayık
22- Sırrı Küçük
23- Fikret Demir
24- Songül Demir
25- Fahri Aksoy
26- Bektaş Yıldız
27- İbrahim Bülbüllü
28- Mehmet Mandacı
29- Rıza Can Özdemir
30- Hakan Ateş
31- İsmet Abacı
32- Betül Taşkıt
33- Görkem Kızılkayak
34- İsmail Yalçın
35- Şazime Sena Ayata
36- Yazgül Yeşil Gül
37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı) TUTUKLU
38- Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi) TUTUKLU
39- Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)
40- Ömer Kazancı
41- Emre Kekeçoğlu
42- Gökhan Akgün
43- Halil Satı
44- Eray Kurt
45- Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili)
46- Ali Sukas (Ağaç Aş Genel Müdürü)
47- Veysel Erçevik (Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı)