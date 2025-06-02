İBB'ye 5. dalga operasyonu: Gözaltı sayısı 38'e yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 5. dalga operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

Toplam dört ayrı soruşturmada son olarak 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böylece hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 47'den 49'a yükseldi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 38'e yükseldi.

Gözaltındakilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alınmıştı.