İBB'ye 9. dalga operasyonu: İnan Güney dahil 42 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar sürüyor. İBB'ye bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 41 kişi gözaltına alındı. Toplam 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler arasında 2019 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yapan Yiğit Oğuz Duman, Beyoğlu özel kalem müdürü, İnan Güney‘in koruması, Kültür AŞ. ve Medya AŞ. çalışanları da bulunuyor.

Gözaltı kararı verilen isimlerin evlerinde arama yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanlığı binasında da arama yapılırken bazı dijital materyallere el koyulduğu bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

CHP'DEN TEPKİ

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyona tepki göstererek, "Bu bir hukuk değil, iktidarın talimatla yönettiği siyasi bir operasyon; baskı rejiminin utanç vesikasıdır!" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "İBB’ye yönelik dalgaların sonunun gelmemesi, siyasetin dizayn edilme çabasından başka bir şey değildir. 2014’te, 2019’da ve 2024’te milletin takdiri ile kazanılan belediyeleri, operasyonel yöntemlerle ele geçirme planlarınız elinizde patlayacak" ifadelerini kullandı.