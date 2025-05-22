İBB'ye bir operasyon daha: 7 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ personeli 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 Sayılı, Ekrem İMAMAOĞLU liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı devam eden soruşturma kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş kapsamında yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 şahıs hakkında 22 Mayıs tarihinde gözaltı kararı verilmiş olup, İstanbul emniyet müdürlüğünde ve savcılığımızda ifadeleri alınan şahıslar, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçları açısından tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."