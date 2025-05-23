İBB'ye dördüncü dalga operasyon | CHP'li Çiftçi: Yargı, sarayın tetikçiliğini yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyon hakkında sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Operasyonu “iktidarın yargıyı araçsallaştırarak toplumu manipüle etme ve muhalefeti sindirme stratejisinin yeni adımı” olarak niteleyen Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

"FAŞİZMİN AYAK SESLERİ DEĞİL, BİZZAT KENDİSİ"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 4'üncü dalga operasyon, iktidarın yargıyı araçsallaştırarak toplumu manipüle etme ve muhalefeti sindirme stratejisinin yeni bir adımıdır.

Bu başlı başına bir intikam operasyonudur. Saray rejimi, belediyelere çökmek için devleti suç örgütü gibi kullanıyor. Yargı, sarayın tetikçiliğini yapıyor. Bu tablo; faşizmin ayak sesleri değil, bizzat kendisidir!

İstanbul halkının iradesine düşman olanlar bilsin: Bu halk boyun eğmez, diz çökmez, susmaz!"