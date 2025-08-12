İBB'ye jandarma operasyonu: 13 kişi gözaltında, 1 isim aranıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla 14 belediye personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'le ilgili çalışmalarda, 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

TANER ÇETİN'İN EŞİ VE OĞLU DA GÖZALTINDA

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına alındı.

Özer Yıldız'ın gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.