İBB'ye "kent uzlaşısı" soruşturması: Hangi isimler tutuklandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Şahan, Polat ve Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetti.

İMAMOĞLU'NUN KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMASI TALEBİNE RET

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'kent uzlaşısı' soruşturmasından ise adli kontrol hükümleri uygulanmaksızın tahliye edildi.

İBB yönelik "terör" soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 3 kişiyi aramaya çalışmaları devam ediyor.

İBB'YE TERÖR SORUŞTURMASI

İBB'deki "yolsuzluk" soruşturması dışında İmamoğlu ve 6 kişi hakkında hakkında "PKK'ye yardım" suçlamasıyla da başka bir soruşturmadan gözaltı kararı verildi. Başavcılığın yaptığı açıklamada, "İBB ve iştiraklerinde PKK'yle bağlantılı kişilerin işe alındığı" öne sürüldü.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, düşünce kuruluşu Spectrum House’dan A.B. ve H.A. için gözaltı kararı çıkarıldı.