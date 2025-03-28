İBB'ye "kent uzlaşısı" soruşturması: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında başlatılan 'kent uzlaşısı' soruşturma sürüyor.

Hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan 2 gün sonra 26 Mart'ta gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 24 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış ile Spectrum House İdari İşler Direktörü Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı.