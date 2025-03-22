İBB'ye operasyon: 2 isim daha gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı olan isimlerden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 isim hakkındaki "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Çalışkan da İstanbul'da gözaltına alındı. Çalışkan'ın gözaltına alındığında yanında cep telefonunun olmadığı öğrenildi.

Mehmet Ali Çalışkan, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

ELİF GÜVEN DE GÖZALTINDA

Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven de Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Güven'in yurt dışında olduğu ve hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından ülkeye döndüğü aktarıldı.

Güven, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.