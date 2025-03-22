İBB'ye operasyon: Mehmet Ali Çalışkan da gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı olan isimlerden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "kent uzlaşısı" soruşturması sürüyor.

EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Çalışkan da İstanbul'da gözaltına alındı. Çalışkan'ın gözaltına alındığında yanında cep telefonunun olmadığı öğrenildi.

Mehmet Ali Çalışkan, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.