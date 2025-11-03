İBB'ye veri sızıntısı soruşturması: Ali Yerlikaya 'zafiyet yok' demiş!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik veri sızıntısı soruşturmasına dair yeni bir belge paylaştı.

23 Haziran 2022 tarihli belgeye göre soruşturma kapsamında "zafiyet tespit edilmediği için işlem yapılmasına yer olmadığına" yönelik bir karar bulunuyor.

Kararın altında ise dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzası bulunuyor.

X hesabından resmi belgeyi paylaşan Günaydın, "Dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından 23 Haziran 2022 tarihinde verilen olurla, İBB Bilgi İşlem Dairesi’nden veri sızdırılmasına ilişkin şikayette; 'Yapılan incelemede böyle bir zafiyetin tespit edilmediği anlaşıldığından, herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına...” ifadesini kullandı.

Günaydın'ın paylaştığı Yerlikaya imzalı kararda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner hakkında herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığı ifade ediliyor.