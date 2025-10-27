İBB'ye "veri uygulaması" soruşturması: 6 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "veri uygulaması" soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklama, 9'u ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim'de (cuma günü) İBB'ye yönelik "veri uygulaması" soruşturması kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, İBB'ye ait "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamaları ile ilgili bazı iddialara yer verildi.

İBB'ye yönelik "mali" soruşturma kapsamında aranan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirkatlerine naylon fatura kestiği ileri sürülen 2 kişi dahil 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan 15 kişinın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemleri sona erdi.

Savcılık, ifadeleri tamamlanan isimlerden 6'sı hakkında tutuklama, 9'u hakkında ise adli kontrol istendi. İşlemler Sulh Ceza Hakimliği'nde devam ediyor.