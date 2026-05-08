İBB'ye yeni operasyon: 30 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişinin arasında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da bulunuyor.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan isimlerin emniyete götürüldüğü öğrenildi.

AĞAÇ A.Ş.’DE ARAMA YAPILIYOR

Operasyonun bir diğer ayağı ise İBB iştiraklerinden olan Ağaç A.Ş.’ye sıçradı. Mali Şube polislerinin, şirketin genel merkezinde ve belirlenen noktalarda geniş kapsamlı bir arama faaliyeti yürüttüğü bildirildi.

Dosya içeriği ve gözaltı gerekçelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, emniyet birimlerinin incelemeleri devam ediyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Başsavcılık tarafındanm yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29 u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."