İBB'ye yeni operasyon: 57 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İBB iştiraki Boğaziçi AŞ’ye “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça’nın da aralarında bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.

  • Giriş: 18.05.2026 07:59
  • Güncelleme: 18.05.2026 08:47
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha düzenlendi.

İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş.'ye yönelik yeni “İhaleye Fesat Karıştırma” iddiasıyla düzenlenen operasyonda Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ismin gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 57 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/247765 sayılı soruşturma dosyası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli şahıslarca organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı, örgütsel faaliyet kapsamında İhaleye Fesat Karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek soruşturma savcısının talimatları doğrultusunda; 58 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alınması için 18.05.2026 tarihinde (İstanbul merkezli,  Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde) 6 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış,

Operasyon kapsamında 57 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firari 1 şahsı yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir."

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELİRLENDİ

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde:

  1. Ahmet Sırtlı — İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan

  2. Aydın Soydaş — 1. Operasyon Yönetim Şefi

  3. Aytaç İnal — İnsan Kaynakları Şefi

  4. Bozan Aslan — Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye

  5. Büşra Emen — Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

  6. Ekrem Aslan — 2. Operasyon Yönetim Müdürü V. / Uzman Üye

  7. Erhan Çamkıranoğlu — Boğaziçi Tesis Çalışanı

  8. Ethem Pişkin — Genel Müdür

  9. Eyüp Öztürk — Muhasebe Müdürü / Mali Üye

  10. Gökhan Parlak — 1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye

  11. Hamdi Sağlam — Operasyon Yönetim Müdürü

  12. Hüsnem Gökhan Büyükdağ — Satınalma Personeli

  13. İsmail Koçan — Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi

  14. Kübra Silik — İhale ve Satınalma Uzmanı

  15. Mansur Güneş — Yönetim Kurulu Başkan V.

  16. Mehmet Alkanalka — Yönetim Kurulu Başkan V.

  17. Metin Çelik — Boğaziçi Tesiste Uzman

  18. Mustafa Özay — 3. Operasyon Yönetim Şefi

  19. Nihat Güven — İnsan Kaynakları Müdürü

  20. Nurullah Yetiştiren — Boğaziçi Tesiste Destek Personeli

  21. Oğuzhan Şaştım — Boğaziçi Tesiste Şef

  22. Onur Öz — Finans Şefi

  23. Ömer Yazıcı — Kuveyt Bankasında Yönetmen

  24. Rıfat Çimen — Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü

  25. Salih Kuzu — Boğaziçi Tesiste Şef

  26. Selim Çolak — Eylül Group Çalışanı

  27. Sema Akça Oflas — Genel Müdür

  28. Sercan Öztürk — Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye

  29. Sinan Bilgin — Destek Hizmetleri Müdürü

  30. Tolga Volkan Aslan — Yönetim Kurulu Başkan V.

  31. Ufuk Zereden — İnsan Kaynakları Müdür V. / Üye

  32. Yasin İpek — Genel Müdür Yrd. V.

  33. Yavuz Şaştım — Isparta’da Uzman

  34. Zeliha Sırtlı — ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri

  35. Zeynel Duman — Satınalma Müdürü

  36. Coşkun Ekşi — Art Event Firması Yetkilisi

  37. Çiğdem Ağaoğlu — Ağaoğlu Danışmanlık Firması Yetkilisi

  38. Elif Köleoğulları — Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman 

  39. Emin Ayaz — GEPA Firması Yetkilisi

  40. Erhan Samancı — TESA Firması Yetkilisi

  41. Ferit Balyen — Atlantik Firması Yetkilisi

  42. Halil İbrahim Büyükparmaksız — Pratik Firması Yetkilisi

  43. Hasan Zeki Amasyalı — GEPA Firması Yetkilisi

  44. Hayrettin Bakır — Eylül Group Firması Yetkilisi

  45. Hilal Koçan — EST Firması Yetkilisi

  46. İsmail Takak — İSA Araç Kiralama Firması Yetkilisi

  47. Kasım Er — İmparator Oto Firması Yetkilisi

  48. Kurtuluş Acar — İlktem Firması Yetkilisi

  49. Mehmet Mişe — 2M Ticaret Firması Yetkilisi

  50. Meryem Manisa — Kırkbeş Turizm Firması Yetkilisi

  51. Mesut Türkeri — MTS

  52. Muammer Yamak — BAYA Firması Yetkilisi

  53. Sabri Bakır — Yapiken Firması Yetkilisi

  54. Safa Bülent Kalkavan — Cleankal Firması Yetkilisi

  55. Yiğit Avcı — Cleankal Firması Yetkilisi

  56. Yusuf Dalkılıç — Pestem Firması Yetkilisi

  57. Zafer Kuruoğlu — Canel Firması Yetkilisi
