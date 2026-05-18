İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha düzenlendi.

İBB iştiraki Boğaziçi AŞ'ye yönelik yeni “İhaleye Fesat Karıştırma” iddiasıyla düzenlenen operasyonda Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ismin gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 57 kişi gözaltına alındı.

