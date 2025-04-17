İBB'ye yönelik gözaltılar sırasında ara verilmişti: TCMB'den bir hafta vadeli repo ihaleleri hakkında karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı.

TCMB, internet sitesinde Türk Lirası Likidite Yönetimi'ne İlişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, "20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları, 19 Mart'ta sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların ardından ülke genelinde çok sayıda kentte protestolar başlamıştı. Gözaltılar nedeniyle piyasalarda yaşanan hareketlilik sebebiyle TCMB, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklaması yapmıştı.