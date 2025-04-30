İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonunda 18 kişiye adli kontrol... İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay: Mücadele yeni başlıyor

Alpay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlı bir devlet memuru olarak, 26 yıldır ülkem için var gücümle çalışmaktan gurur duyuyorum. Hiçbir hukuki gerekçe olmadan sabahın erken saatlerinde gözaltına alındıktan sonra 4 günlük gözaltı süresi akabinde adli kontrol şartı ile dostların arasındayım. Bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Mücadele yeni başlıyor. Adaletin yeniden tesis edileceği günlerde, geride hiçbir arkadaşımız kalmayacak şekilde halkımızla buluşacağımıza yürekten inanıyorum."