İBB'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Aykut Erdoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı

CHP’li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, hakkındaki suçlamaları reddeti.

Emniyet'te verdiği ifade ortaya çıkan Erdoğdu, "Ertan Yıldız ile ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Kişisel bir husumetten veya Ertan Yıldız’ın kendini kurtarmak amacıyla yaptığı iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alınmış bulunmaktayım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Erdoğdu’ya “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma” “irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltilmişti.

Erdoğdu’ya İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasının şüphelilerinden olan ve daha sonra “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanmak için “itirafçı” olduğu bildirilen Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız’ın ifadeleri soruldu.

Erdoğdu, ifadesinde şunları kaydetti:

“Görevim dolayısıyla iş dünyasından gelen talep ve şikayetleri ilgili makamlara iletmek benim görevimdi. Bu kapsamda Türkiye ekonomisine ve İBB’ye büyük katkı sağlayacak yenilenebilir enerji konusu ile ilgili gelen talebi İBB yetkilerinden kim olduğunu hatırlamadığım birilerine ilettim. Asla bir maddi menfaat olmamıştır. Bu yönde bir aracılık da yapmadım. Bu iddiaların tamamını reddediyorum. İfademde anladığım kadarıyla da işlem AK Parti döneminde yapılan bir işlemdir. Sözleşme devir işlemi ise 2020 senesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla benim bu sözleşmeyle bir alakam yoktur. Ertan Yıldız ile ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Kişisel bir husumetten veya Ertan Yıldız’ın kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alınmış bulunmaktayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum.”