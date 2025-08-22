İBB'ye yönelik operasyonlar: Başsavcılık'tan "adli kontrol" açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Adem Soytekin ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında yürütülen soruşturma ile "suç örgütü lideri" olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’a yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında, iş insanı Adem Soytekin ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devam ettiğini belirtildi.

İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelere yapılan çok sayıda operasyonun kilit ismi olarak öne çıkan Aziz İhsan Aktaş ile İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkındaki ev hapsi kararları kaldırılmıştı.