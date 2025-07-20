İBB'ye yönelik son operasyon: Gözaltına alınanların sayısı 17'ye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik son operasyon dalgasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet" ve "ihaleye fesat" iddialarıyla başlattığı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik, 'arama' ve 'el koyma kararı' da verdi.

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMELERİ BEKLENİYOR

Gözaltı kararı verilen 18 kişiden 2'sinin gözaltına alınması sonucu toplam sayı 17'ye yükseldi.

Gözaltındakilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı.