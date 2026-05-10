İBB'ye yönelik soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşte havalimanında gözaltına alındı.

Yıldırım, işlemleri için emniyete götürüldü.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda 29 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da yer almıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.