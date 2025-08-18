İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı: İnan Güney hakkında karar bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu kişiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İFADE İŞLEMLERİ İÇİN 11 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adliyede, gözaltındakilerin ifadesini almak üzere 11 savcı görevlendirildi.

Saat 17.00 sıralarında tamamlanan ifade işlemleri sonrasında aralarında Güney'in de olduğu 20 kişi tutuklama, 24 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği 20 kişiden; Deniz Göreli, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalaz, İsmail Akkuyu, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Seyhan Özcan hakkında tutuklama kararı çıktı. Hare Dincer ve Tarık Bora hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı. İnan Güney hakkında da kararın yakında çıkması bekleniyor. Böylelikle hakim karşısına çıkan 10 kişiden 8’i tutuklanmış, 2 kişiye adli kontrol kararı çıkmış oldu.

Tutuklanması talep edilen isimler şu şekilde: "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Mehmet Türkoğlu, Hare Dinçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce, Mahir Gün, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Mehmet Kaya, Tarık Bora." Haklarında adli kontrol talebi istenen kişiler ise şöyle: "Güney'in ablası Sabriye Akkaya, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol."

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınanların isimleri şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat."