İBB'ye yönelik soruşturmada bir tutuklama daha
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kuzey Bıbrıs'ta yakalanan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
KIBRIS'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, aralarında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 99 kişi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde KKTC'de gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.