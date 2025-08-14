İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan 13 kişiden 8'i hakkında tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklanmaları, 5'i ise adli kontrol uygulanması talebiyle savcılıktan hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 13 kişi , önce sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye getirilen isimlerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık'ı tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ile diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal ise savcılık adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Savcılık, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de yolsuzluğa karıştığı iddialarıyla soruşturma başlatmıştı.

Çalışmalarda, tutuklu Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğu iddia edilmişti.

Devamla bu süreçlerinde yer aldığı savunulan 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri tarafından 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına alınmıştı..

Özer Yıldız'ı gözaltına almaya yönelik çalışmalar sürüyor.