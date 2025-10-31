İBB'ye yönelik "veri uygulaması" soruşturması: 4 kişi hakkında tutuklama istendi

CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar ve baskılar sürüyor.

İBB'ye yönelik "veri uygulaması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklama, 1’i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen cuma günü İBB'ye yönelik "vergi uygulaması" soruşturması kapsamında 15 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Açıklamada İBB'ye ait "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamaları ile ilgili bazı iddialara yer verilmişti. Gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

1 YENİ GÖZALTI

Başsavcılık daha sonra yeni bir açıklama yaparak aynı soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Bugün yapılan açıklamada ise bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne getirilen 5 kişiden 4’ü tutuklama, 1’i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.