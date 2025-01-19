İBB'ye yöneltilen zehirlenme suçlamasında yeni gelişme: Numune analizleri açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) "Okul Beslenme Desteği" kapsamında dağıtılan gıda paketleri sebebiyle suçlandığı zehirlenme vakasına ilişkin numune analizleri tamamlandı.

25 Aralık 2024'te Şile ilçesinde bulunan 75. Yıl Ortaokulu'nda 53 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin olayda analizler tamamlandı.

İBB Teftiş Kurulu tarafından yürütülen detaylı incelemede, olayın ardından paketlerden alınan numuneler İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı’nda analiz edildi. Sonuçlar, paketlerin herhangi bir sağlık riski taşımadığını ve dağıtım sürecinde bir ihmal olmadığını ortaya koydu.

Laboratuvarda, paketlerde yer alan sandviç, Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş gibi ürünler üzerinde detaylı mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı’ndan alınan sonuçlara göre, ürünlerin tamamı Türk Gıda Kodeksi’ne uygun bulundu.

Raporda, ürünlerin tek tek analiz sonuçlarına yer verilirken, “Paketlerdeki ürünlerde sağlık açısından olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır” denildi.

İBB’nin yanı sıra ilgili bakanlıkların yürüttüğü incelemeler ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı tarafından yapılan analizlerde de herhangi bir ihmalin bulunmadığına dikkat çekildi.

LABORATUVAR ANALİZLERİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Gıda paketlerinin hazırlık ve dağıtım süreçleri, uzman gıda mühendislerinin denetiminde yürütüldü. Şile’deki dağıtım sırasında her partiden numune alınarak test edildi ve tüm prosedürler uygulandı.

Olay günü rahatsızlanan ve hastaneye başvuran 53 öğrencinin hiçbirinde zehirlenme şüphesine rastlanmadı. Aynı gün taburcu edilen öğrencilerle ilgili sağlık görevlileri şu açıklamayı yapmıştı:

“Yaşanan durumun gıda zehirlenmesi olarak değerlendirilmesini destekleyecek herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmamıştır. Şu anki bulgular, olayın kesin bir zehirlenme vakası olarak kabul edilmesini desteklememektedir. Kesin sonuçlar, laboratuvar analizlerinden sonra netleşecektir.”

İBB’DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İBB’den yapılan açıklamada “Okul Beslenme Desteği” projesinin 2019 yılından bu yana sürdürüldüğü belirtildi.

İBB'den yapılan açıklamada "Bugüne kadar toplam 1 milyon 542 bin 530 paket dağıtıldı. 2024 yılında İstanbul genelinde dağıtılan paket sayısı ise 719 bin 530’a ulaştı" denildi.

İBB yetkilileri, proje sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı: