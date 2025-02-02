İBB, yeni taksi plakaları için ihaleye çıkıyor: Ayrıntılar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” kapsamında hizmet verecek 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkıyor.

12 Eylül 2024 tarihinde alınan belediye meclisi kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek ihale kapsamında, her bir plaka 29 yıl süreyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak.

İHALE 18 ŞUBAT’TA YAPILACAK

İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10a00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. Katılım, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süre içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin şu belgeleri sunmaları zorunlu:

• İstanbul’da ikamet ettiğini gösterir ikametgâh belgesi,

• Geçerli sürücü belgesi,

• Adli sicil kaydı,

• Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz.

İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek, her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek.

İhale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek olup telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

29 YILLA SINIRLI OLACAK

Önceki dönemlerde verilen taksi plakalarının süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu yeni plakaların kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olacak.

Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.