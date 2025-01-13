İBB Yenidoğan Destek Paketi nasıl alınır? Başvuru şartları 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal destek projeleri kapsamında "Yenidoğan Destek Paketi" ile temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere destek olmaya devam ediyor. Yeni doğan bebeklerin ilk dört aylık ihtiyaçlarını karşılayan bu paket, "Yenidoğan Destek Paketi nedir" ve "Yenidoğan Destek Paketi’ne nasıl başvurulur" gibi soruları merak eden aileler için büyük bir fırsat sunuyor.

YENİDOĞAN DESTEK PAKETİ NEDİR?

Yenidoğan Destek Paketi, İstanbul’da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerine yönelik hazırlanan bir destek projesidir. Bu paket, bebeklerin ilk dört aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. "Yenidoğan Destek Paketi içeriğinde neler var" diye merak edenler için yanıt şöyle:

Park yatak

Bebek çantası

10’lu hastane çıkışı

Biberon

Alt açma seti

Ateş ölçer derece

Bebek bakım seti

Bebek yağı ve şampuan

Bebek bezi ve ıslak mendil

Reflü yatağı

Fermuarlı portbebe

Bebekler ve ebeveynler için kitaplar

YENİDOĞAN DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

"Yenidoğan Destek Paketi’ne kimler başvurabilir" sorusu, ailelerin sıkça sorduğu bir konudur. Başvuru yapabilmek için şu şartlar gereklidir:

İstanbul il sınırları içinde ikamet etmek.

Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi.

Hamileliğin 20-36 haftaları arasında devam ediyor olması veya doğumun üzerinden en fazla 8 hafta geçmiş olması.

YENİDOĞAN DESTEK PAKETİ’NE NASIL BAŞVURULUR?

İBB’nin Yenidoğan Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça basit. Başvurular, birden fazla kanal üzerinden gerçekleştirilebilir:

İstanbul Senin Mobil Uygulaması

Alo 153 Çözüm Merkezi

1530 SMS Hattı

cozummerkezi@ibb.gov.tr e-posta adresi

e-posta adresi Çözüm Merkezi Mobil Uygulama

Online Başvuru: https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen

https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen Whatsapp Uygulaması: 0552 153 00 34

0552 153 00 34 Mobil Çözüm Noktaları ve Çözüm Şubeleri

Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru: https://sosyalyardim.ibb.gov.tr

PROJE BAŞLANGICINDAN BUGÜNE 51 BİN AİLEYE DESTEK SAĞLANDI

Yenidoğan Destek Paketi, ilk kez 1 Temmuz 2019 tarihinde uygulanmaya başlandı. 31 Ekim 2024 tarihine kadar 51 bin 30 aileye destek ulaştırıldı. Bu proje sayesinde binlerce bebek, ihtiyaç duyduğu temel malzemelere kavuşurken aileler de ekonomik anlamda rahatladı.

"Yenidoğan Destek Paketi kaç aileye ulaştı" sorusunun yanıtı, İBB’nin bu projeye ne kadar önem verdiğini açıkça gösteriyor. Hedef ise toplamda 45 bin yeni haneye daha ulaşmak.

İBB’nin hayata geçirdiği Yenidoğan Destek Paketi, sosyal destek projeleri arasında öne çıkan bir uygulamadır. "Yenidoğan Destek Paketi nedir, içeriği nedir ve nasıl başvurulur?" gibi sorularınıza yanıt arıyorsanız, yukarıdaki bilgiler rehber niteliğindedir. İstanbul’da ikamet eden ve yenidoğan bebeği olan aileler, bu fırsattan yararlanarak bebeklerinin ilk ihtiyaçlarını karşılamak için destek alabilirler.

Bu proje, hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek hem de yeni doğan bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapmasına destek olmak amacıyla önemli bir misyon üstleniyor. Başvuru şartlarına uygun olan herkes, İBB’nin sunduğu bu önemli hizmetten faydalanabilir.