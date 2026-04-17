İBB, Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücretini 1 TL olarak belirledi
İBB Meclisi'nde alınan kararla, İstanbul’un tarihi miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nda yeni dönem başladı. İBB Meclisi CHP Grubu, kültürel mirası ulaşılabilir kılmak amacıyla T.C. vatandaşları için giriş ücreti 1 TL olarak düzenlendiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grubu, kentin simge yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’na giriş ücretlerinde önemli bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Alınan kararla birlikte, T.C. vatandaşları için giriş ücreti sembolik bir rakama çekilerek 1 TL olarak belirlendi.
KÜLTÜREL MİRASA ERİŞİM HAKKI
İBB CHP Meclis Grubu tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın temel amacının İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini tüm vatandaşlar için erişilebilir kılmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Kültürel mirasımızı herkes için ulaşılabilir kılmak, bu eşsiz yapıyı daha fazla insanla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen bu uygulama ile tüm vatandaşlarımızı Yerebatan Sarnıcı’nı keşfetmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
İstanbul'un en önemli tarihi miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nın giriş ücretini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 1 TL olarak düzenledik.— İBB CHP Meclis Grubu (@ibbchpgrubu) April 17, 2026
