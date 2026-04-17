İBB, Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücretini 1 TL olarak belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grubu, kentin simge yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’na giriş ücretlerinde önemli bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Alınan kararla birlikte, T.C. vatandaşları için giriş ücreti sembolik bir rakama çekilerek 1 TL olarak belirlendi.

KÜLTÜREL MİRASA ERİŞİM HAKKI

İBB CHP Meclis Grubu tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın temel amacının İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini tüm vatandaşlar için erişilebilir kılmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Kültürel mirasımızı herkes için ulaşılabilir kılmak, bu eşsiz yapıyı daha fazla insanla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen bu uygulama ile tüm vatandaşlarımızı Yerebatan Sarnıcı’nı keşfetmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.