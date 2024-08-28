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İBB Yurt Başvuru sonuçları 2024: İBB yurt sonuçları belli oldu!

Öğrencilerin yurt sorununa çözümler üreten İBB yurtlarında başvuru sonuçları açıklandı. 2024 İBB yurtlarına başvuru sonucu ve yurtlar hakkında bilgiler haberimizde.

BirBilgi
  • 28.08.2024 11:14
  • Giriş: 28.08.2024 11:14
  • Güncelleme: 28.08.2024 11:26
İBB Yurt Başvuru sonuçları 2024: İBB yurt sonuçları belli oldu!

2024 yılı İBB yurt başvuru sonucu açıklandı. Yurt başvurularının sonuçlandığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu.

İBB YURT SONUÇLARI 2024

İBB yurtları başvuru sonuçlarına https://yurt.ibb.istanbul/ adresi üzerinden erişebilirsiniz.

İBB YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

Yurt hakkı kazanan öğrenciler için ibb yurt kayıt tarihleri 28-30 Ağustos 2024 arasında yapılacak.

İBB YURT YEDEKLER BAŞVURU TARİHİ

İBB yurt başvuru sonucunda yedek listeye kalan öğrencilere 2-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS'le bilgi verilecek.

İBB KESİN KAYIT TARİHİ 2024

İBB yurtlarına asil ve yedek listeden hak kazanan öğrenciler için kesin kayıt tarihi 9-11 Eylül 20254 tarihleri arasında yapılacak.

İBB'NİN ÖĞRENCİ YURTLARI NEREDE?

İBB Kız Öğrenci Yurtları

  • Avcılar-1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)
  • Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)
  • Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)
  • Kadıköy Zeren Ertaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)
  • Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)
  • Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)
  • Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu(2021)
  • Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu (2024)

  • İBB Erkek Öğrenci Yurtları

  • Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2023)
  • Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)
  • Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)
  • Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2023)
  • Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)
  • Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)
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