İBB Yurt Başvuru sonuçları 2024: İBB yurt sonuçları belli oldu!
Öğrencilerin yurt sorununa çözümler üreten İBB yurtlarında başvuru sonuçları açıklandı. 2024 İBB yurtlarına başvuru sonucu ve yurtlar hakkında bilgiler haberimizde.
2024 yılı İBB yurt başvuru sonucu açıklandı. Yurt başvurularının sonuçlandığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu.
İBB YURT SONUÇLARI 2024
İBB yurtları başvuru sonuçlarına https://yurt.ibb.istanbul/ adresi üzerinden erişebilirsiniz.
İBB YURT KAYITLARI NE ZAMAN?
Yurt hakkı kazanan öğrenciler için ibb yurt kayıt tarihleri 28-30 Ağustos 2024 arasında yapılacak.
İBB YURT YEDEKLER BAŞVURU TARİHİ
İBB yurt başvuru sonucunda yedek listeye kalan öğrencilere 2-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS'le bilgi verilecek.
İBB KESİN KAYIT TARİHİ 2024
İBB yurtlarına asil ve yedek listeden hak kazanan öğrenciler için kesin kayıt tarihi 9-11 Eylül 20254 tarihleri arasında yapılacak.
İBB'NİN ÖĞRENCİ YURTLARI NEREDE?
İBB Kız Öğrenci Yurtları
- Avcılar-1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)
- Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)
- Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)
- Kadıköy Zeren Ertaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)
- Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)
- Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)
- Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu(2021)
- Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu (2024)
İBB Erkek Öğrenci Yurtları
- Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2023)
- Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)
- Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)
- Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2023)
- Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)
- Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu (2022)