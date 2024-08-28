İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı.

2024-2025 eğitim yılı öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular alınmıştı.

Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Tüm öğrencilere başarılar dilerim.İBB Yurtlarımıza yapılan başvuruların sonuçlarına İstanbul Senin uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Tüm öğrencilere başarılar dilerim.



İBB Yurtlarımıza yapılan başvuruların sonuçlarına İstanbul Senin uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz. https://t.co/HLcykgSigC pic.twitter.com/0c0KctrqW4 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 28, 2024

İBB YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 7 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler. Ev sıcaklığında ve konforunda hizmet veren İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1950 TL olacak.