İBB yurtlarına başvuru nasıl yapılır? İBB yurt ücretleri ne kadar? İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarına başvurular başladı. İBB yurt başvuru tarihleri 2024-2025 dönemi şöyle: 16-19 Ağustos tarihleri arasında öğrenciler İBB yurtlarına başvuru yapılabilecek.

İBB YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

İBB yurtlarına başvurular, İstanbul Senin mobil uygulamasında yer alan İBB Yurt Başvurusu alanından ve yurt.ibb.istanbul sitesinden online olarak yapılabilecek.

İBB YURTLARININ ÖZELLİKLERİ

2019 yılından önce bazı derneklere tahsis edilen İBB taşınmazları, 2019 yılı sonrasında yeniden İBB'ye kazandırılarak öğrenci yurtlarına dönüştürüldü. İlk kez 2021 yılında 3 yurtla hizmet veren İBB, 2024 itibariyle yurt sayısını 14'e çıkardı.

2024/2025 Eğitim-Öğretim yılında İBB yurtları, 1291 odada barınma hizmeti sağlayacak. Ayrıca yurtlarda 37 tane engelli öğrenci yatak kapasitesi ayrıldı.

İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin de dahil olduğu İBB yurt ücreti 1.950 TL olarak belirlendi.

İBB YURTLARI BAŞVURU ŞARTLARI

İBB yurtlarına başvurabilmek için şu şartları karşılamak gerekiyor:

T.C vatandaşı olmak

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak

Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması

Öğrencinin ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması

Öğrencinin taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması

Öğrencinin zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması,

Öğrencinin kamu personeli olmaması

Öğrencinin toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmaması ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması

Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması

Depremzede öğrenciler kayıt aşamasında dikkate alınacak.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB yurtlarına yapılan başvurular 9 günlük bir değerlendirme süresine tabi tutulacak. İBB yurt başvuru sonuçları 28 Ağustos tarihinde belli olacak. Asil ve yedek üyeler 28 Ağustos 2024'ten itibaren yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden duyurulacak.

İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB Yurtları, yeni dönemde 7 Eylül 2024 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İBB'NİN ÖĞRENCİ YURTLARI NEREDE?

İBB Kız Öğrenci Yurtları

Avcılar-1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)

Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2021)

Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)

Kadıköy Zeren Ertaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)

Küçükçekmece Filenin Sulatanları Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2023)

Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (2022)

Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu(2021)

Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu (2024)

İBB Erkek Öğrenci Yurtları