İBB yurtlarına başvurular başladı: Bu yıl kapasite 6 bin 232’ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları, 2025-2026 akademik yılı için başvurularını almaya başladı. Başvurular, 25 Ağustos saat 17.00’den itibaren İstanbul Senin uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılabilecek. Süreç 28 Ağustos saat 23.59’a kadar devam edecek. Sonuçlar eylül ayının ilk haftasında açıklanacak.

Şu an cezaevinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2021 yılında açılışını yaptığı İBB Yurtları, 3 yurtta 622 yatak kapasitesiyle hizmete başlamıştı. Geçtiğimiz yıl 14 yurtta 5 bin 819 öğrenciye ev sahipliği yapan İBB, yeni akademik yılda kapasiteyi daha da artırdı.

20 Ağustos’ta Kadıköy’de açılışı yapılan Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve eylülde açılacak olan Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile birlikte yurt sayısı 16’ya, yatak kapasitesi ise 6 bin 232’ye yükseldi.

Yurtların 10’u kız (3 bin 702 yatak), 6’sı erkek öğrencilere (2 bin 530 yatak) hizmet verecek. Ayrıca engelli öğrenciler için toplam 46 yatak ayrıldı.

“BAŞVURU ŞARTLARI”

İBB Yurtları’na başvuracak öğrencilerde şu kriterler aranacak:

"T.C. vatandaşı olmak, Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak, Okulun İstanbul’da bulunması, ailenin İstanbul dışında ikamet etmesi, Zorunlu staj hariç asgari ücretin 1,5 katından fazla gelirli işte çalışmamak, Kamu personeli olmamak, Toplu yaşamaya engel akıl, ruh ya da bulaşıcı hastalığa sahip olmamak, Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Depremzede öğrenciler için de ayrıca değerlendirme yapılacak."

YURT ÜCRETLERİ VE OLANAKLAR

İBB Yurtları bu yıl da bütçe dostu seçenek sunuyor. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil, aylık ücret 2 bin 850 TL olarak belirlendi. Öğrenciler günlük yaşantıları için gerekli tüm olanakları bulabilecekleri yurtlarda, ev sıcaklığında bir ortamda barınabilecek.

SONUÇLAR EYLÜLDE AÇIKLANACAK

Başvuruların tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler, online kayıt süreci ve detaylar İBB’nin resmi web sitesi ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden duyurulacak. İBB Yurtları, yeni eğitim-öğretim yılı için 13 Eylül’den itibaren kapılarını açacak.