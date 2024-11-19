İBB, yürüyen merdiven ve asansörler için inceleme başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), raylı sistemlerdeki çalışmayan yürüyen merdiven ve asansör sorununa ilişkin harekete geçti.

İBB Başkanlığı'nın oluruyla bunların neden arızalı olduğuna ilişkin incelemeye karar verildi.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca, iki müfettişin görevlendirildiği inceleme kapsamında, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına resmi yazıyla bilgi ve belge talebi iletildi.

Yazıda, toplu taşıma araçlarına erişim noktalarında yer alan yürüyen merdiven ve asansörlere ilişkin son zamanlarda birçok arızanın meydana geldiği belirtildi.

BİLGİ VE BELGELER TALEP EDİLDİ

Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'nın görev ve çalışma yönetmeliği ile yönergelerine dayanak teşkil eden İBB Meclis kararlarının bir örneğinin istenildiği yazıda, "İBB Meclisi kararı uyarınca işletmenin sürekliliğini zorunlu kılan bakım ve onarım işlerinin hangi kalemlerden oluştuğu bilgisi ile işletme süresince tesis, altyapı ve raylı sistem araçları üzerinde ihtiyaç duyulacak revizyon, ikmal ve yenileme yatırımlarının hangi kalemlerden oluştuğu bilgisine, hizmetlerin yürütülmesi esnasında İBB Başkanlığı ile Metro İstanbul AŞ arasındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin hukuki dayanaklarıyla birlikte hazırlanan açıklama yazısına ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Yazıda, iştirak şirketi Metro İstanbul AŞ ile Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı arasındaki asansör ve yürüyen merdivenlere ilişkin yapılan yazışmaların istenildiği, gerekli bilgi ve belgelerin Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilmesi gerektiği bildirildi.

RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN YAZISI

Bunun üzerine Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca Teftiş Kurulu Başkanlığına cevaben yazı gönderildi.

Yazıda, İBB Meclisi kararı uyarınca İBB Başkanlığı ile Metro İstanbul AŞ arasındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin olarak "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" haricinde hukuki dayanaklarıyla birlikte hazırlanan herhangi bir yazının ve yazışmanın bulunmadığı belirtildi.

Meclis kararına değinilen yazıda şunlar kaydedildi:

"İBB sorumluluğunda olmamasına rağmen yapılan görüşmelerde Metro İstanbul AŞ tarafından içinde bulunduğu mali durum gerekçe gösterilerek talep edilmesi üzerine işletmenin sürekliliği açısından kamu yararı gözetilerek, İstanbul halkının mağduriyet yaşamaması adına kısmi yedek parça teminleri yapılmaktadır. Fakat kamu ihale mevzuatındaki Türk lirası kullanım zorunluluğu sebebiyle gelinen süreçte söz konusu yedek parçaların temin maliyetleri çok artmakta, temin süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta ve işletmenin sürekliliği riske girmekte olduğundan yedek parça teminlerinin yabancı para biriminde ihale düzenleyebilme seçeneği olan Metro İstanbul AŞ'nin kendisi tarafından gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir."