İBB’den, '165 milyon liralık deniz taksileri çürümeye terk edildi' iddiasına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, 19 Mart'ta İBB'ye düzenlenen operasyonun ardından ortaya atılan bir iddiaya daha yanıt verdi.

Yapılan açıklamada, 165 milyon liralık deniz taksilerinin çürümeye terk edildiğine dair iddia yalanlandı.

"YENİ NESİL DENİZ TAKSİLER, AKTİF OLARAK SEFER YAPIYOR"

Verilen yanıtta şunlar kaydedildi:

"165 milyon liralık yatırım çürümüyor, İstanbul için çalışıyor. Yeni nesil deniz taksiler, aktif olarak sefer yapıyor, çalışıyor. Bugün bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialarda kullanılan görüntüler, geçen yıla ait, park halindeki taksilerin görüntüleridir. Seferde olmayan deniz taksiler, planlı bakım ve dönüşümlü görev sırası nedeniyle tersanede bekletilmektedir. Bu, her toplu ulaşım aracında uygulanan normal bakım prosedürüdür.

İBB, halkın denize erişimini artırmak için deniz taksileriyle sefer sayılarını artırıyor. 165 milyonluk yatırımın her kuruşu İstanbul halkının hizmetine sunulmuştur."