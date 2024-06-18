İBB’den Adalar’da tepki çeken minibüslere ilişkin açıklama: “Olmazsa olmaz”

Adalar’da toplu ulaşımda kullanılmaya başlanan ve ebatları nedeniyle halkın tepkisini çeken minibüslere ilişkin İBB’den açıklama yapıldı. Açıklamada, “Adalar halkı için toplu ulaşım olmazsa olmaz. Adalar’da, İstanbul’un diğer tüm ilçelerinde olduğu gibi toplu ulaşımı bir kamu görevi olarak yürütüyor” denilerek, “Adalar nüfusunun büyük bir bölümünün” ulaşım hizmetlerinden memnun olduğu, “nüfusun bir kısmının” ise araçları istemediği ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da halkın tepki gösterdiği büyük toplu ulaşım araçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Adalar’da Ocak 2020’de faytonların kaldırılmasının ardından İBB’ye bağlı 3 kişilik elektrikli taksiler ve 13 kişilik minibüsler ulaşımı sağlıyordu. Ancak son dönemde 20 kişilik elektrikli minibüslerin bölgeye gönderilmesi, Adalar halkının tepkisini beraberinde getirdi.

Bölgenin sit alanı ve yaya bölgesi olduğunu belirten Adalılar, ‘Azmanbüs’ adını verdikleri minibüslere karşı eylemler düzenledi. Büyükada’da bulunan Çınar Meydanı ve İETT Garajı'nın bulunduğu Kurşunburnu mevkiinde bir araya gelen ada sakinlerine polis müdahale etti ve gözaltılar yapıldı.

“ÖNCEKİ ARAÇLARIN LİSANSI DOLDU”

İBB’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise “Adalar halkı için toplu ulaşım olmazsa olmaz” ifadelerine yer verildi. Yaz aylarında nüfusu 60 bini bulan Adalar için toplu ulaşımın “vazgeçilmez olduğunu” belirten İBB, kış aylarında da bunun dezavantajlı kesimler için bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İBB, tepkilere neden olan minibüslerin, daha önce kullanılan 13 kişilik araçların lisansının dolmasının ardından hizmete başladığını ve 12 farklı ülkede kullanıldığını aktardı. Araçlar “sıfır emisyonlu, elektrikli, sessiz ve çevreci” olarak tanımlandı.

Yapılan açıklamada, “İETT tarafından, Adalar’a özel olarak üretilmesi istenen yeni elektrikli araçlar için açılan ihalelere ulusal ve uluslararası araç üreticilerinin katılım sağlamaması sebebiyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında ASELSAN ve KARSAN’ın ortak üretimi olan lisanslı, elektrikli, güvenlik donanımlarına sahip araçlar alındı” denildi.

“İBB SÜBVANSE EDİYOR”

İBB’nin açıklamasının satır başları şu şekilde:

- Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’dan oluşan Adalar İlçesi’ndeki nüfusun büyük bir bölümü, faytonların kaldırılmasından ve toplu ulaşımın İBB ve İETT tarafından 2020 yılından bu yana tamamen net, programlı ve ekonomik olarak sağlanmasından memnun olduğunu ifade ediyor.

- Ancak Ada halkının bir kısmı ise Adalar İlçesi’nde toplu taşıma faaliyetinin olmaması gerektiğini, Adalar’da ulaşımın yürüme ile sağlanabileceğini savunuyor. Bir kısmı ise kullanım izin süresi dolan tescilsiz elektrikli araçların devam etmesini, yeni gelen tescilli, güvenli ve elektrikli araçların boyutunun daha büyük olduğu gerekçesiyle yeni araçları istemediğini ifade ediyor.





- Adalar İlçesi’nde hizmete başlayan araçlar; Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Polonya, Hırvatistan, Japonya, Portekiz, Romanya, İspanya, ABD ve Kanada’da kullanılıyor.

- Mevcut 13 kişilik, elektrikli, L sınıfı tescilsiz araçların UKOME tarafından verilen kullanım izin süresi 30 Nisan 2024 tarihinde sona erdi. Bu nedenle yine elektrikli, sessiz ve çevreci olan ancak ilgili mevzuat gereği M sınıfı ve tescilli olması gereken araçlar hizmete alındı.

- İETT Adalar’da, İstanbul’un diğer tüm ilçelerinde olduğu gibi toplu ulaşımı bir kamu görevi olarak yürütüyor. İETT’nin gelirlerinin, giderlerini karşılama oranı sadece % 35 seviyesinde. Toplu ulaşım maliyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse ediliyor.

- Adalar İlçesi’nde toplu ulaşım hizmetinin verilmemesi, yasal olarak mümkün olmadığı gibi Adalar’da yaşayan farklı yaş ve farklı sağlık durumdaki insanların hastane - okul – mezarlık – sahil gibi istedikleri yere ulaşımlarının sağlanabilmesi açısından bir zaruret.

16 kilometrekare alana sahip olan Adalar ilçesinde, yaz ve kış gibi yılın farklı mevsimlerinde ulaşım tamamen yaya olarak sağlanamayacağı gibi resmi tatil günlerinde ve hafta sonlarında nüfusu 60 bini aşan Adalar’a gelen turistlerin de ulaşımının sağlanması gerekiyor.