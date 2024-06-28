İBB’den Albayrak’a ihale açıklaması: “Belediye hizmetlerinin devamının sağlanması için…”

İBB, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi'nin de bağlı olduğu Albayrak Holding'e 626 milyon TL’lik araç kiralama ihalesi verilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 4 Haziran'da iptal olan açık ihalede sunulan tekliflerden daha aşağıda bir maliyetle sözleşme imzalandığı belirtildi.

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yandaş Yeni Şafak’ın da sahibi olan Albayrak Grubu’na verdiği 626 milyon TL’lik araç kiralama ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Belediye eliyle yürütülen kamu hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal vermeksizin devamının sağlanması” için ihalenin “mecburen” Albayrak Grubu’na verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre (açık ihale usulü) gerçekleştirilen 2024/589831 İhale Kayıt Numaralı Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi (16.06.2024- 31.12.2024)’ne ait ihale 04.06.2024 tarihi saat 11:00 da gerçekleştirilmiştir.

Ancak ihaleye katılan isteklilerin vermiş olduğu tekliflerin incelenmesi sonucunda mevzuatsal açıdan yeterlilik kriterlerini sağlayan geçerli teklif kalmaması nedeni ile ihale komisyonu tarafından söz konusu ihale iptal edilmiştir.

Bu nedenle Belediyemiz eliyle yürütülen kamu hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal vermeksizin devamının sağlanması ve yeniden bir açık ihaleye çıkılmasına kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde; Kamu İhale Kanunu’nun 21. Maddesinin “B” bendine göre (pazarlık usulü) ihaleye çıkılmıştır.

Bu doğrultuda 07.06.2024 saat 11:30 da gerçekleştirilecek ihaleye 4 istekli davet edilerek ihale sonuçlandırılmıştır. Bununla birlikte 04.06.2024 tarihinde iptal olan açık ihalede sunulan tekliflerden daha aşağıda bir maliyetle sözleşme imzalanmıştır.

Ayrıca hali hazırda bahse konu ihalemiz için Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre (açık ihale usulü) gerçekleştirilecek olan ihale hazırlıklarına başlanılmış olup en kısa sürede ihale ilanına çıkılarak Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP) üzerinden ihale duyurusu yapılacaktır.”