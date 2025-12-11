İBB’den Anadolu Ajansı'nın “mezarlık ücreti” iddialarına yanıt: “İki binli rakamlar gerçek dışı”

Anadolu Ajansı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mezarlık ve cenaze hizmetlerinde yüksek oranlı zam istediğine dair haberinin ardından İBB yönetimi konuyla ilgili açıklama yaptı. Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “İstanbul’da ölmek de zor” başlıklı haberin içeriğinin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini söyledi.

“CENAZE HİZMETLERİNİN ÇOĞU ÜCRETSİZ”

Karaoğlu, İBB'nin sunduğu cenaze hizmetlerinin büyük kısmının zaten ücretsiz olduğunu vurguladı. Soğuk hava tesisli gasilhaneler, İstanbul içi cenaze nakli ve standart tabut hizmeti için hiçbir ücret alınmadığını belirten Karaoğlu, yalnızca özel durumlarda kullanılan galvanizli tabut uygulamasının “toplam hizmetler içinde son derece sınırlı” olduğunu söyledi.

“HABERDE GEÇEN RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL”

İddia edilen yüksek zam oranlarının gerçeği yansıtmadığını belirten Karaoğlu, 272 lira olan defin yeri ücretinin 408 liraya çıkarıldığını ifade etti. “Haberde bahsedildiği gibi iki binli, üç binli rakamlar söz konusu değildir” dedi.

BİRİNCİ GRUP MEZARLIK İDDİALARINA YANIT

Karacaahmet, Çengelköy ve Nakkaştepe gibi mezarlıklarda yer satışının zaten yapılmadığını hatırlatan Karaoğlu, bu bölgelerde yeni defin alanı bulunmadığını belirtti. Lahit mezar uygulamasının ise çift katlı, talebe bağlı özel bir hizmet olduğunu kaydetti.

İSPARK TARTIŞMASINA AÇIKLIK

Haberlerde İSPARK ücretlerinin de zamlanacağı iddiasına değinen Karaoğlu, İstanbul Valiliği’nin okul bahçelerinde uygulamaya koyduğu İSTAY Park’ın kapsamını hatırlattı. “Okul bahçeleri otopark olarak kullanılamaz. Çocukların olduğu alanlarda araç olmaz” diyen Karaoğlu, valiliğin uygulamasındaki ücretlerin İSPARK tarifesinden yüzde 30 daha yüksek olduğunu söyledi.

“İSTANBULLULARA EN UYGUN HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Karaoğlu açıklamasını, “Ekrem İmamoğlu’nun çizdiği istikamet doğrultusunda İstanbul halkına en ucuz hizmeti sunmak için tüm imkânları zorluyoruz” sözleriyle tamamladı.