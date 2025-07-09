İBB’den aşırı sıcaklara karşı sağlık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte İstanbulluları sıcak havaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uyardı.

Özellikle yaşlılar, bebekler, hamileler, kronik hastalar ve açık alanda çalışanlar için yüksek riskin söz konusu olduğu vurgulandı.

"BU BELİRTİLERE DİKKAT"

Açıklamada, aşırı sıcaklarda tansiyon dengesizlikleri, sıvı-elektrolit bozuklukları, sıcak çarpması ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarının gelişebileceği belirtildi. Güneş çarpmasının belirtileri arasında bulantı, kusma, baş dönmesi, görme kaybı ve bilinç bulanıklığı gibi durumların yer aldığı kaydedildi. Bu belirtiler görüldüğünde kişinin serin bir ortama alınması, vücut ısısının düşürülmesi ve bilinci kapalıysa kesinlikle sıvı verilmemesi gerektiği ifade edildi.

“GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI KORUNMA”

Güneşin ultraviyole (UV) ışınlarının DNA hasarına ve cilt kanserine yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, 10.00–16.00 saatleri arasında güneşten kaçınılması, açık renkli ve bol giysiler giyilmesi, şapka ve UV filtreli gözlük kullanılması önerildi.

"BESLENME VE SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN"

Sıcak günlerde aşırı yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerden kaçınılması, mevsim meyve ve sebzelerine yönelinmesi gerektiği bildirildi. Günlük 2–2,5 litre su tüketiminin önemine işaret edilerek, buzlu ya da aşırı soğuk içeceklerin sindirim sistemini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

“RİSK GRUPLARI VE ARAÇ UYARISI”

Yaşlı bireylerin, bebeklerin, hamilelerin ve kronik hastaların sıcak havalardan daha fazla etkilendiği vurgulanarak, bu kişilerin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması istendi. Ayrıca çocukların, yaşlıların ve engellilerin güneşte bırakılmış araçlarda asla yalnız bırakılmaması gerektiği hatırlatıldı.

“KLİMA KULLANIMI VE ENFEKSİYON RİSKİ”

Klima kullanımında doğrudan soğuk havaya maruz kalmaktan kaçınılması ve cihazların filtre temizliğinin düzenli yapılması gerektiği ifade edildi. Aksi halde solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlanabileceği uyarısı yapıldı.

“FİZİKSEL AKTİVİTEYE SAAT UYARISI”

Ağır egzersizlerin sabah erken veya akşam saatlerinde yapılması gerektiği, spor esnasında sıvı alımının artırılması ve sık duş almanın vücut ısısını dengede tutmak açısından yararlı olduğu belirtildi.

İBB Sağlık İşleri Dairesi, “İstanbulluların sağlığı için yaz mevsiminde bu uyarılara azami dikkat gösterilmesi hayati önemdedir” diyerek açıklamasını sonlandırdı.