İBB’den Bolu’daki karla mücadele çalışmalarına destek

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından bölgeye gönderdiği ekiplerle yol açma ve tuzlama çalışmalarına destek verdi. Çalışmaların bir bölümü tamamlanırken, kent merkezindeki müdahale sürüyor.

Bolu’da 29 Aralık 2025 tarihinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bölgede görevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinden 6 personel ile 3 kar küreme ve tuzlama aracı, sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını tamamlayarak İstanbul’a dönüşe geçti.

Şehir içi yollarda müdahale devam ediyor

Bolu şehir içi yollarında ise 8 personel, 3 kar küreme ve tuzlama aracı ile 1 öncü araç, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İBB ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sahada görev yapmaya devam ediyor.